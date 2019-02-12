Московский Кредитный Банк запустил новый продукт «Автоматический овернайт» для юридических лиц. Клиенты через интернет-банк «Ваш Банк Онлайн» могут размещать свободные денежные средства и получать проценты.

Как поясняется в пресс-релизе банка, депозит овернайт — вид краткосрочного депозита юридического лица, при котором денежные средства вносятся в конце рабочего дня, а на следующий день вместе с процентами возвращаются клиенту на расчетный счет. Компания может устанавливать и изменять параметры размещения с каждого расчетного счета в интернет-банке.

По словам директора департамента трансакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филиппа Литвиненко, автоматический овернайт предлагает возможность оперативного получения дополнительного дохода и позволяет снизить трудоемкость регулярных размещений. Банк ежедневно будет направлять предложение с условиями овернайта, а клиент при желании сможет воспользоваться этой офертой, акцептовав ее в интернет-банке.