РНКБ добавил в мобильном банке «РНКБ 24/7» раздел «Предложения банка», с помощью которого можно оформить банковские услуги дистанционно. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь в приложении можно оформить страховку или депозит с возможностью получить повышенную процентную ставку, подать заявку на выдачу потребительского кредита, кредитной карты или автокредита. В ближайшее время в разделе появится возможность оформления заявки на ипотечный кредит и другие предложения.

Кроме того, в приложении добавлена возможность блокировки карт в случае ее утери, кражи или других вынужденных обстоятельств. Для этого достаточно зайти в меню управления картой и выбрать пункт «заблокировать карту».

Был упрощен поиск банкоматов, терминалов самообслуживания и офисов.

В мобильном приложении появилась функция пополнения карты РНКБ с карты любого другого банка РФ.

Бесплатно скачать в магазинах мобильных приложений и установить «РНКБ 24/7» на свои смартфоны могут все клиенты банка, регистрация в приложении осуществляется самостоятельно.