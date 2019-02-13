В сенат США до конца дня внесут законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что санкции предполагается ввести за «вмешательство в выборы в США» и за «агрессию на Украине», которые Москва отрицает.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, а также против киберсектора экономики России.

Кроме того, планируется запретить любые новые сделки с суверенным долгом России и ограничить деятельность лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства.

Также предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в России. По данным агентства, законопроект намерены предложить влиятельные сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм. Это более жесткая версия документа, который уже вносили в прошлом году. Тогда он не прошел в конгрессе. Тем не менее конгресс ввел в действие закон CAATSA об обязательных санкциях против России.

«Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию из Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии», — заявил Грэм, слова которого приводит агентство Reuters.

Ранее в МИД заявляли, что санкции США в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев.