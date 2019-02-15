В ЕС согласовали санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. Такие данные агентства Bloomberg, ссылающегося на свой источник, приводит РИА Новости.

«В Брюсселе согласовали ограничительные меры против восьми граждан России», — передает агентство в пятницу.

Источник отказался назвать имена людей, чтобы не послать им сигнал к выводу активов за пределы ЕС. Отмечается также, что официальные объявления последуют уже на следующей неделе.

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник могут уточнить масштаб ограничений; имена могут не быть объявлены, поскольку подготовительная юридическая работа может быть не завершена к тому времени.



Как напоминает РИА Новости, три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

