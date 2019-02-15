Рекордный за последние несколько лет (по данным Росстата) рост российской экономики является разовым явлением, а не результатом устойчивого экономического развития. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Согласно оценке Росстата, ВВП России в 2018 году вырос на 2,3% по отношению к позапрошлому году. В 2017 году, по данным статистического ведомства, ВВП вырос на 1,6%.

«Такие скачки в данных Росстата вызывают определенное удивление, — сказал Жуков. — Посмотрим, что будет дальше. Вероятно, что произошел какой-то всплеск инвестиций и экономического роста в конце года, но я не вижу пока устойчивого экономического роста».

При этом Жуков отметил стабильность в экономике РФ, которой, несмотря на санкции и колебание цен на нефть, удалось добиться. Это хорошая база для достижения устойчивых высоких темпов роста, добавил он.

«Создана хорошая база дальнейшего экономического роста, на это нацелены национальные проекты. Но для того чтобы у нас были действительно устойчивые высокие темпы, а не разовые какие-то скачки, связанные с вводом каких-то крупных предприятий, нам нужны прорывные решения в области высоких технологий, улучшение инвестиционного климата и серьезное увеличение инвестиций в целом», — добавил он.

Касаясь вопроса расширения санкций и их влияния на российскую экономику, Жуков заявил, что Россия уже адаптировалась к санкционному режиму, и даже «достаточно суровые» санкции не приводят к катастрофическим последствиям.