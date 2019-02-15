Бизнес-омбудсмен Борис Титов готов поручиться за основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, задержанного по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом Титов заявил в эфире телеканала РБК в пятницу.

«Если бы хоть какие-то были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров, которое у них было в России, и не только в России, конечно, у них бы не было. Они все эти годы заслуживали свою репутацию как честного инвестора, который развил в России много инвестиционных проектов. Поэтому такое обвинение — явно это какая-то искусственная немножко схема. Я готов поручаться за предпринимателя Калви», — сказал Титов.



В пятницу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя — гражданина США Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка «Восточный».

Титов также считает, что спор между банком «Восточный» и инвестиционным фондом Baring Vostok должен решаться в гражданском поле, а не в рамках уголовного дела.

Суд продлил на 72 часа задержание основателя Baring Vostok Следственный комитет РФ обосновал необходимость ареста американца тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.

По его словам, он пока не может комментировать дело по сути, так как не получал обращений от Baring Vostok, чтобы проанализировать доводы инвестфонда и материалы обвинения.

«Но из открытых источников я вижу, что речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле», — сказал в пятницу ТАСС Титов, заявив, что уголовное право в данном случае ни при чем.

«Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк «Восточный» к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно», — добавил бизнес-омбудсмен.

Он также выразил опасение, что возможный арест Калви, вопрос о котором будет решаться в субботу, может негативно отразиться на иностранных инвестициях в Россию. «Baring Vostok работал в России много лет, и все эти годы завоевывал свою репутацию честного инвестора. Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально», — сказал Титов.