Евросоюз принял решение о новых санкциях против РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявила РИА Новости глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.