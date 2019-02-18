Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало ООО «Гугл» виновным в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщили в Московском УФАС, уточнив, что сервис GoogleAdwords незаконно распространял рекламу вкладов. Виновным признан также и рекламодатель — ООО «Медиа Севен Групп».

Антимонопольщики указывают, что реклама «Депозиты с доходом до 22%», «Вклады с доходом до 22%» в системе GoogleAdwords призывала физлиц к размещению денежных средств во вклады. Рекламируемая деятельность осуществлялась микрофинансовой организацией «Займи просто». Из сообщения УФАС следует, что нарушение заключалось в рекламе «товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений», в отсутствие таких разрешений.

В настоящее время решается вопрос о привлечении ООО «Гугл» и ООО «Медиа Севен Групп» к административной ответственности. В соответствии со статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей.