Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,32 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 74,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.

С утра вторника на мировом рынке немного укрепляется доллар, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его прогнозу, это может привести к небольшому (в пределах 0,1—0,2%) снижению рубля в начале торгов.

«Однако далеко от отметки 66 пара доллар/рубль не отойдет», — уверен эксперт.

Российскую валюту могут поддержать нефтяные котировки, которые продолжают обновлять максимумы, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. На цену нефти влияет сокращение поставок энергоресурса из ряда стран, в том числе из Ливии, Венесуэлы, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также вновь возникшие перебои с нефтепродуктами в Мексике, связанные со случившейся в январе крупной аварией на трубопроводе.

«Актуальный диапазон торгов в паре доллар/рубль на сегодня составляет 66—67 рублей, а в паре евро/рубль — по-прежнему 74—75,5 рубля», — полагает аналитик.