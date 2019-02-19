В Банк России в 2018 году была представлена информация о 6 тыс. 151 несанкционированной операции со счетов юридических лиц на общую сумму 1,469 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре, подготовленном подразделением Центробанка ФинЦЕРТ.

При этом в 2017 году указанные показатели составили 841 операцию и 1,57 млрд рублей соответственно. Таким образом, в 2018 году при росте числа хищений и их попыток на 631% (в 7,3 раза) наблюдается динамика снижения их объемов на 6,4% по сравнению с 2017 годом.

Почти половина хищений (46% в 2018 году) совершается в результате получения злоумышленниками доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием ВПО. В ФинЦЕРТе прогнозируют, что текущий тренд сохранится и в 2019 году.



Как уточняется в обзоре, в прошлом году ЦБ выявил более 400 тыс. несанкционированных операций общим объемом 1,38 млрд рублей. Годом ранее эти показатели составили 317 тыс. операций и 961 млн рублей соответственно. По объему несанкционированных операций с использованием платежных карт две трети соответствующих показателей приходятся на Москву.