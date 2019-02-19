Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 41 120 рублей, увеличившись к январю 2018 года на 5,2%, но к декабрю 2018 года (тогда она составляла 55 569 рублей) снизившись на 26%.

Реальная заработная плата увеличилась к январю прошлого года на 0,2%. В декабре 2018 года этот показатель составлял 2,9%. Так, реальные зарплаты к декабрю снизились на 26,7%.

Денежные доходы россиян в среднем на душу населения увеличились на 4,2% до 24 496 рублей.

Общая численность безработных в январе составила 3,7 млн человек.