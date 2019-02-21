Депозит можно открыть с 20 по 28 февраля 2019 года

СМП Банк предлагает пользователям Банки.ру уникальный вклад «Победная ставка» для новых клиентов. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод.

Депозит можно открыть с 20 по 28 февраля 2019 года. Процентная ставка по спецпредложению — максимальная в рейтинге сберегательных рублевых вкладов топ-30 банков. Денежные средства можно разместить на 370 дней под 8,2% годовых.

Депозит открывается клиентам, не имевшим открытых вкладов в банке в течение последних 181 дня до даты обращения в банк для открытия данного вклада.

«Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тысяч рублей. Вклад является сберегательным, поэтому дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока на текущий счет или счет банковской карты», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

СМП Банк располагает широкой филиальной сетью. Оформить спецпредложение можно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск и др.

