Рынок микрокредитования получил от президента РФ Владимира Путина очередной сигнал о том, что необходимо продолжить и самоочищение: распространение лучших практик и избавление от рудиментарных, которые ставят под удар репутацию всей отрасли, заявил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.



Ранее происходящее на рынке микрокредитования Путин назвал обманом и вымогательством. В ходе своего послания Федеральному собранию он призвал правоохранительные органы и Банк России навести порядок в этой сфере.

«Буквально в самом конце прошлого года приняты новые жесткие меры регулирования отрасли, результаты внедрения которых нам только предстоит оценить в ближайшие несколько лет. Тем не менее еще многое предстоит сделать. В первую очередь в части избавления микрофинансового рынка от недобросовестных практик (находящихся в рамках закона, но ущемляющих возможности и негативно влияющих на конечных потребителей финансовых услуг). Очевидно, что сегодня рынок получил очередной сигнал, что необходимо продолжить и самоочищение: распространение лучших практик, избавление от рудиментарных, которые ставят под удар репутацию всей отрасли. В первую очередь это касается самого особого вопроса — взыскания просроченной задолженности», — пояснил Мехтиев.

В стратегии работы СРО «МиР» на 2019 год это обозначено первым для исполнения.



По словам Мехтиева, уже усилено взаимодействие с профессиональными коллекторами (членами НАПКА) по выявлению, устранению и предупреждению недобросовестных практик, в разработке находится внутренний стандарт СРО «МиР» по взысканию, который обязаны будут соблюдать все члены организации. «Отдельно отмечу, что микрокредитование — это не только МФО. Этот рынок складывается из всех МФИ. Также подчеркну, что в сегодняшнем послании президента в отношении микрофинансового сектора не было слов «запретить», «закрыть» и так далее. Речь шла о «наведении порядка», а это в интересах и добросовестных участников рынка», — заключил Мехтиев.