По итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имеют 79,75% водителей РФ (34,9 млн автовладельцев), следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это немного больше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составлял 78,48%. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



Почти половина водителей в 2018 году имеет скидку 20% и более — 20,1 млн автовладельцев (в 2017-м —16,6 млн автовладельцев), скидку 30% и более получили 13,1 млн автовладельцев (в 2017-м — 12,1 млн водителей). Максимальную скидку в размере 50% в 2018 году получили 7,7 млн человек (годом ранее — 6,4 млн).

«Мы видим, что скидка по КБМ накапливается, и это позволяет автовладельцам платить за ОСАГО все меньше и меньше. Мы полагаем, эта тенденция сохранится и в 2019 году. Напомню, 9 января вступило в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор по ОСАГО на 20% вверх и вниз. Это усилило конкуренцию между страховщиками, и уже сейчас мы видим, что тарифы на обязательную «автогражданку» стали несколько снижаться. Накапливающаяся скидка по КБМ усилит этот тренд», — сказал Юргенс.

С 1 апреля будет реформирован расчет коэффициента бонус-малус: он будет устанавливаться раз в год и будет единым для каждого водителя. При этом если у автовладельца несколько коэффициентов КБМ, то из всех будет выбран наименьший.