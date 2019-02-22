Центробанк разрабатывает проект по созданию единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, а также «отказников» банков по антиотмывочным критериям, пишет «Коммерсант».

Речь идет о создании автоматизированной базы юридических (а в дальнейшем и физических) лиц «с повышенным видом риска» — «отказников» по критериям ПОД/ФТ, неплательщиков по банковским ссудам более года, а также должников по налоговым платежам. Кроме того, в базу планируется включить специальный раздел, в котором будут учтены все залоги.

Проект инициирован регулятором, однако реализовываться будет совместно с участниками банковского рынка. Он вошел в дорожную карту по реализации проектов в сфере RegTech (набор технологий, позволяющих эффективнее исполнять требования регуляторов, контролировать риски и упрощать процесс передачи отчетности) и SupTech (набор технологий, используемых надзорным органом в целях поддержки и улучшения функций надзора в условиях дигитализации финансовой отрасли). В рамках дорожной карты проект выделен в отдельное фокусное направление — создание централизованных и распределенных реестров надзорного и общего пользования. Сам документ должен быть утвержден в течение 2019 года.

ЦБ никогда не работал как поставщик услуг банковской индустрии, и тут понадобятся в том числе изменения в законодательстве, отметил в ходе XI Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» зампред ЦБ Василий Поздышев. При этом, по его словам, регулятор считает проект крайне полезным для банков, поскольку симметричное распределение информации по рынку позволит как снизить риски системы в целом, так и сократить издержки каждой конкретной кредитной организации.

«Мы рассылаем такие списки. Но пока это работает в ручном режиме. Если вы сможете легко и быстро пробить клиента по общей базе, то будете знать, что ваш клиент уже имеет заложенность в другом банке, — пояснил Поздышев. — Или знать, что залог, который вам предлагают, уже где-то заложен. Будет гораздо проще принимать решение кредитного характера».

Рассматриваются и другие дополнительные критерии, по которым проблемные клиенты могут быть внесены в реестр. Кроме того, обсуждаются правовые механизмы наполнения и использования такой базы данных, а также апелляции для несогласных с внесением в реестр и корректировки информации в случае реабилитации.

В пилотном режиме реестр проблемных клиентов может заработать уже к концу текущего года, запуск в «боевом» режиме запланирован на 2020 год.

Эксперты полагают, что успех инициативы в значительной степени зависит от проработки юридической основы: статуса базы, а также механизма реабилитации клиента.