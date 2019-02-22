Плюс Банк с 22 февраля ввел два вклада в долларах — «Накопительный Плюс» и «Сберегательный Плюс».

«Накопительный Плюс» открывается на 91 день, а «Сберегательный Плюс» — на 181 день.

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. долларов. Доходность «Накопительного Плюс» составит 2,1%, а «Сберегательного Плюс» — 2,55% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Выплата процентов — в конце срока на счет вклада до востребования.