Цены на авиабилеты за декабрь — февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.

Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. рублей, на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. рублей. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. рублей, за рубеж — на 5%, до 47 тыс. рублей. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

«Средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%, — солидарны в Tutu.ru. — На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение — Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы». В целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5%, с 20,9 тыс. до 22 тыс. рублей, отмечают в агрегаторе.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. рублей), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. рублей). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва — Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. рублей), Петербург — Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. рублей).

Впрочем, есть и подешевевшие направления. Так, билеты Москва — Петербург подешевели на 7%, до 3,5 тыс. рублей, Краснодар — Тюмень — на 30%, до 4,7 тыс. рублей.

Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой. «Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас — почти 70 рублей. А все основные расходы перевозчиков — в валюте», — говорит источник газеты, близкий к «Аэрофлоту».



Эксперты говорят, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы, но полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется.