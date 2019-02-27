Госкорпорация «ВЭБ.РФ» планирует перевести из Москвы до 300 сотрудников в офис поддержки на базе единого сервисного центра «ДОМ.РФ» в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «ВЭБ.РФ».

«ВЭБ.РФ» переведет до 300 человек в офис поддержки на базе единого сервисного центра «ДОМ.РФ» в Воронеже», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в госкорпорации, перевод сотрудников позволит оптимизировать издержки, а также создать новые рабочие места в Воронеже. Также сотрудники сервисного центра смогут выполнять типовые операции сразу для нескольких институтов развития.

Ранее «ДОМ.РФ» предложил перевести в единый сервисный центр в Воронеже сервисные функции «ВЭБ.РФ» и курируемых им институтов развития (Корпорация МСП и Российский экспортный центр).

Единый сервисный центр «ДОМ.РФ», где создается порядка 800 рабочих мест, заработал в Воронеже в 2018 году. На сегодняшний день в центре работает 550 сотрудников.