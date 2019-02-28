Подпавший под санацию Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) стал в январе самым убыточным среди российских банков. После решения ЦБ взять его под свою опеку клиенты забрали из него около 23 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Убыток МИнБанка по итогам января составил 10,7 млрд рублей, следует из опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций, проанализированной изданием. Убыток банка (находится в процессе санации силами ЦБ с 22 января) связан прежде всего с формированием резервов по ссудам, считают эксперты. Так, по оценке управляющего директора по методологии создающегося рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, лишь по кредитам негосударственным коммерческим организациям банк за январь доформировал резервы почти на 10 млрд рублей.

Впрочем, резервами проблемы МИнБанка не исчерпываются. Из отчетности видно, что в январе в МИнБанке произошел мощный отток клиентских средств. Физлица забрали из кредитной организации 14,1 млрд рублей, в том числе 10,6 млрд рублей с вкладов. Юрлица вывели еще 10,9 млрд рублей, включая 4,2 млрд рублей с депозитов. Всего клиенты забрали свыше 25 млрд рублей, а портфель клиентских средств сократился на 10%.

Впрочем, общий объем привлеченных банком средств сократился несильно — на 6,2 млрд рублей. Произошло это благодаря поддержке со стороны ЦБ, который разместил в банке депозит на 20 млрд рублей. Регулятор разместил средства в банке на срок от 181 дня до года.

ЦБ может предоставить ликвидность МИнБанку в размере не более 77 млрд рублей Часть средств банку может быть предоставлена уже на этой неделе.

Большой отток клиентских средств выглядит иррациональным с учетом того, что контроль ЦБ над банком не дает поводов усомниться в том, что обязательства перед кредиторами будут полностью исполнены, отмечают эксперты. Отток средств теоретически могли обеспечить как «обычные вкладчики, не до конца разобравшиеся в специфике процедуры санации этого банка», так и «дружественные прежнему руководству», считает Волков. Последние, по его мнению, могли опасаться пристального внимания ЦБ к операциям по их счетам. «Не обладая доступом к внутренней отчетности банка, можно предположить, что часть средств контролировалась экс-акционерами банка, — соглашается младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. — И их просто забрали».