Приставы выявили нарушения в работе микрокредитной компании «Деньги!» (ООО «МКК «Викник-С»), сообщили в пресс-службе УФССП России по Кировской области.



«В отношении кредитной организации ООО «МКК» Викник-С» из Санкт-Петербурга инициирована процедура привлечения к административной ответственности за незаконные действия в отношении должницы, а именно за нарушения, допущенные при общении с заемщиком в процессе взыскания просроченной задолженности. В отделе судебных приставов УФССП России по Кировской области по результатам рассмотрения обращения потерпевшей, которой поступали телефонные звонки с требованиями вернуть долг, в отношении микрофинансовой организации был составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в релизе.

По словам потерпевшей, сотрудники компании звонили ей и требовали возврата долга, при этом они не представлялись должным образом, что является нарушением порядка взаимодействия с должником. По данному факту был составлен протокол, он направлен в суд для рассмотрения и принятия решения о привлечении МКК к административной ответственности.

«Действия этой же организации двумя другими жителями города Кирова были расценены как «прямое вымогательство денег». Предоставленные ими доказательства (переписка в соцсетях, а также фото с надписями со стен подъезда) направлены в УМВД России по Кировской области для рассмотрения по существу и принятия мер в пределах компетенции», — заключили в ведомстве.