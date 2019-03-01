Российский бизнесмен Олег Дерипаска по итогам двух первых месяцев 2019 года стал богаче на 1,07 млрд долларов и вернулся в список 500 богатейших людей мира, при этом совокупное состояние богатейших россиян за отчетный период увеличилось на 19,31 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 25 человек. За январь-февраль увеличить свое состояние удалось всем российским бизнесменам, входящим в список BBI.

В частности, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь — февраль выросло на 1,63 млрд долларов, до 21,3 млрд. Среди россиян в списке BBI он стал богатейшим по итогам отчетного периода. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на 496 млн долларов, до 19,9 млрд. Тройку лидеров замыкает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 1,44 млрд долларов, до 19,3 млрд.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам января — февраля на четвертом месте рейтинга, увеличилось на 1,02 млрд долларов и достигло 18,5 млрд. Совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов расположился на пятом месте, его богатство выросло на 2,39 млрд долларов, что стало самым большим увеличением капитала среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 18,4 млрд долларов.

На шестой строчке рейтинга — Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием 15,8 млрд долларов (рост на 1,64 млрд долларов). Седьмое место занимает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,51 млрд долларов, до 15,6 млрд. Богатство Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличилось на 518 млн долларов, до 14,3 млрд. Крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 14,1 млрд долларов (рост на 1,65 млрд) находится на девятой строчке рейтинга, а на десятой — основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, его состояние выросло на 885 млн долларов, до 14 млрд.