Банки с марта возобновляют льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль и «Семейный автомобиль». О своем участии в программах уже, в частности, объявили ВТБ, Совкомбанк, Русфинанс Банк, Сетелем Банк, МС Банк Рус.

Минпромторг РФ в конце февраля анонсировал продолжение реализации мер поддержки автопрома с 1 марта 2019 года. Программы, уже действовавшие ранее, предполагают субсидии, позволяющие банкам выдавать автокредиты определенным категориям граждан на льготных условиях.

Программой «Первый автомобиль» могут воспользоваться заемщики, покупающие машину впервые. Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на граждан, имеющих как минимум двух несовершеннолетних детей.



Как указывают банки-участники, по условиям возобновленных программ клиенты могут получить единовременную скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого в кредит автомобиля (на уплату первоначального взноса), при этом размер скидки для жителей Дальневосточного федерального округа составляет 25%. Приобретаемый автомобиль должен быть произведен в 2019 году и стоить не более 1 млн рублей.

