Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков, подсчитала Vygon Consulting, из-за того что они поставили топливо не на внешний, а на внутренний рынок. На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, пишут «Ведомости».

Речи идет об изменении способа, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.

Формула компенсации написана в правительстве в 2018 году: бюджет возвращает 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения (определена в 56 тыс. рублей за 1 тонну бензина и 50 тыс. рублей за 1 тонну дизтоплива). Предполагалось, что это покроет часть недостачи от продажи топлива на внутреннем рынке: в 2019 году бюджет уплатит нефтяникам 124 млрд рублей.

Но предложенная формула компенсации оказалась неэффективной: в январе 2019 года внутренние цены на бензин были ниже цены отсечения, и производителям бензина пришлось уплатить в бюджет 10 млрд рублей, подсчитала Vygon.

За продажу дизтоплива на внутреннем рынке в январе нефтяники компенсацию получили (10,5 млрд рублей), еще 15,3 млрд рублей получат за февраль. Всего компенсация позволила нефтяникам снизить убыток на 20% (или 11,1 млрд рублей) — он составил 43,9 млрд рублей. «А предполагалась компенсация 60%», — напоминает аналитик Vygon Евгений Тыртов.

Чтобы компенсировать убытки нефтяникам, участники рынка предлагают заменить фиксированную цену отсечения при расчете компенсации за поставку на внутренний рынок на плавающую. По данным издания, нефтяники предлагают учитывать курс доллара, стоимость нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке.