Появление единой валюты для России и Белоруссии возможно только для интеграции по направлениям договора о Союзном государстве от 1999 года. В противном случае единая валюта может привести к кризису, как это происходило в Европе. Об этом в эфире телеканала «Вести Экономика» заявил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

«Несогласование бюджетной политики и денежно-кредитной политики, то есть введение единой валюты без единого бюджета и единого регулирования банковской системы, привело к тому, что Европа после кризиса 2008—2009 годов опустилась в кризис 2011—2012-го. Поэтому еще раз повторю: то, что касается единой валюты, — эта история имеет смысл только в рамках общего процесса интеграции, в рамках тех направлений, которые определены договором о Союзном государстве 1999 года», — считает Орешкин.