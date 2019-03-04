Платежная система «Юнион Кард» (Union Card, UC) исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют материалы регулятора.

Центробанк приказом от 28 февраля исключил из реестра операторов платежных систем запись о ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» в качестве оператора одноименной платежной системы. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

По данным из открытых источников (сайт системы сейчас не работает), межбанковская платежная система Union Card была основана в 1993 году. В реестре ЦБ процессинговая компания «Юнион Кард» была зарегистрирована в качестве оператора платежной системы Union Card 23 октября 2012-го, а 31 октября 2014-го система были признана национально значимой.

Union Card входила в объединенную платежную систему NCC|UC. Центробанк решением от 9 января этого года исключил из реестра операторов платежных систем запись о ЗАО «Национальные кредитные карточки» (ЗАО «НКК») в качестве оператора платежной системы NCC (National Credit Cards). В справке на сайте NCC|UC была запись о том, что в 2005 году ЗАО «Национальные кредитные карточки» приобрело 100% акций ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард». Обе компании были зарегистрированы в Тольятти по одному адресу.



Согласно информации, которая ранее была размещена на сайте Union Card, у данной платежной системы, в частности, был кобренд с китайской платежной системой UnionPay.