Банковская система России функционирует стабильно, рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«В целом пару слов о банковской системе. Она функционирует стабильно, и за первые месяцы этого года кредиты тоже продолжают расти. Если говорить без учета валютной переоценки, у нас курс валюты меняется, то кредиты экономике за месяц выросли на 1%. Быстрее растут кредиты физическим лицам — 1,3%. [Кредиты] юридическим лицам тоже растут — 0,8%, и в целом, конечно, у банковской системы есть и капиталы, и прибыль для того, чтобы финансировать экономику. Мы здесь постепенно настраиваем регулирование, чтобы оно было более стимулирующим и заинтересовывало банки больше кредитовать производственные предприятия, в том числе проектное финансирование», — сказала она.

Набиуллина отметила, что одним из серьезных вызовов для банковской системы является переход на новый принцип кредитования строительства.