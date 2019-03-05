Министерство финансов США использует чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Об этом говорится в опубликованном в понедельник ведомством письме его руководителя Стивена Мнучина, направленном лидерам Республиканской и Демократической партий в конгрессе США.

Согласно действующему законодательству, правительство могло неограниченно увеличивать федеральные займы до 2 марта. После этого заработал так называемый потолок госдолга, который не позволил заимствовать выше уровня задолженности, достигнутой к этому сроку. Минфин задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.



Говоря о чрезвычайных мерах, Мнучин подчеркнул, что они вступают в силу 4 марта и продлятся до 5 июня.

«Я хотел бы призвать конгресс защитить всю веру и доверие Соединенным Штатам, действуя так, чтобы как можно скорее увеличить установленный законом потолок госдолга», — отметил министр.

Данное решение позволит правительству США временно продолжать платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга.

Министр может продлить период использования чрезвычайных мер и после 5 июня, у него также имеются и другие инструменты для отсрочки возможного дефолта примерно до конца лета или начала осени. Однако в случае неудачи Соединенные Штаты не смогут, в частности, выплачивать государственные пособия и покрывать военные расходы. Это может привести к резкому повышению процентной ставки.

Агентство Bloomberg сообщает, что демократы в палате представителей конгресса США надеются объединить в одном законопроекте повышение потолка госдолга и ограничения на расходование бюджетных средств.