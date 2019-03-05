Уставный капитал санируемого Московского Индустриального Банка уменьшен до 1 рубля. Соответствующий приказ ЦБ от 1 марта опубликован в сегодняшнем «Вестнике Банка России», а 4 марта на портале раскрытия корпоративной информации обнародован отчет о завершении размещения банком обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 1 рубль путем конвертации имевшихся акций в бумаги меньшего номинала.

Решение об уменьшении уставного капитала МИнБанка до 1 рубля было принято Банком России в связи с установлением отрицательного значения величины собственных средств (капитала) кредитной организации, следует из текста приказа регулятора.

До вышеописанной процедуры размер уставного капитала МИнБанка превышал 2,195 млрд рублей.

ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка ​ Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности.



Центробанк 22 января этого года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка, указав в том числе, что в рамках этих мер планируется участие регулятора в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, а также предоставление финучреждению Банком России средств на поддержание ликвидности в качестве первоочередной меры. Решение было принято в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны в первую очередь его «глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью».

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев уточнял, что «каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств» в банке не выявлено.

В начале февраля этого года ЦБ анонсировал докапитализацию банка за счет средств ФКБС, а также уведомил, что по закону это является основанием для прекращения обязательств банка по субординированным кредитам.



Позже в феврале МИнБанк сообщил о досрочном полном погашении выпуска облигаций серии 01 (индивидуальный государственный регистрационный номер 40100912В от 29 апреля 2015 года) общим номинальным объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 5,5 года.