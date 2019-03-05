Компания «Росгосстрах» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего страховщику в иске к компании «РГС Жизнь» (с сентября 2018 года носит название «Капитал Лайф Страхование Жизни») за использование товарных знаков «Росгосстраха», следует из картотеки суда.

Жалоба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд, но пока не принята к производству, следует из картотеки.

Иск был подан в начале июня 2018 года, «Росгосстрах» оспорил лицензионный договор на использование «РГС Жизнью» товарных знаков «Росгосстраха», заключенный перед сменой собственника последнего летом 2017 года. По этому договору «РГС Жизнь» платит за использование бренда менее 1 млн рублей в год, что «Росгосстрах» считает «сущими копейками» по сравнению с реальной стоимостью бренда по рыночной, по мнению истца, ставке роялти 3,5% от дохода ответчика. По мнению истца, реальная ставка в 28 тыс. раз ниже рыночной. «РГС Жизнь» называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор — заключенным на законных основаниях.

Первоначальная сумма исковых требований составляла 116,5 млрд рублей, затем была увеличена до 148,8 млрд рублей. 26 ноября Арбитражный суд Москвы полностью отказал «Росгосстраху» в иске.

Президент «Капитал Life» Евгений Гинер получил в прямое владение пакет в 9,9% Президент ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» («Капитал Life») Евгений Гинер приобрел напрямую 9,9% уставного капитала компании. Об этом страховщик уведомил во вторник, 5 марта, уточнив, что соответствующие изменения зарегистрированы в установленном законом порядке в инспекции Федеральной налоговой службы.

В октябре Роспатент своим решением приостановил правовую охрану товарного знака «Росгосстрах», таким образом лишив страховщика эксклюзивных прав на товарный знак. Это решение было принято по заявлению «Капитал Лайф Страхование Жизни», и «Росгосстрах» оспорил его в суде по интеллектуальным правам (рассмотрение исков не завершено).

Ранее «Росгосстрах», как и «РГС Жизнь», принадлежал Данилу Хачатурову, но в 2016 году Хачатуров передал контроль в страховщике жизни Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» в августе 2017 года отошел банку «ФК Открытие», попав в периметр санации Центробанком.