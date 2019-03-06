Министр согласился на перенос выступления, сказав, что ему подойдет дата в конце марта — начале апреля

Депутаты Госдумы остались недовольны выступлением главы Минэкономразвития Максима Орешкина в рамках правительственного часа в Госдуме и приняли решение перенести доклад министра.



Заявленная тема выступления касалась приоритетов социально-экономического развития России в среднесрочной перспективе, а также малого и среднего предпринимательства. Министр предлагал подробнее обсудить последний вопрос, однако депутаты потребовали от него более детального доклада.

«В целом вопрос реализации нацпроектов нас интересует больше. Мы приехали из регионов, многое непонятно. Сегодня обсуждать тему, сузив до малого бизнеса, было бы неправильно», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Главы других думских фракций его поддержали. «Министр должен все знать по своей отрасли», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что парламент впервые за 30 лет отказался слушать министра.

В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме Спикер Госдумы прервал и перенес выступление Орешкина, объяснив это решение неподготовленностью министра. В Кремле назвали это рабочим процессом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Орешкину перенести правительственный час. Он напомнил, что перед правительством стоит задача достичь роста ВВП не менее 3% в год, и парламентарии должны понимать, как эта цель будет достигнута.

«Вот возьмите и озвучьте нам концепцию, что вы понимаете под развитием, что необходимо парламенту сделать, чтобы развитие было. Если мы не готовы к такому разговору, нам лучше перенести рассмотрение этого вопроса», — обратился Володин к Орешкину.

Министр согласился на перенос выступления, сказав, что ему подойдет дата в конце марта — начале апреля.