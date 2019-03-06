Потребительские цены в России в феврале выросли на 0,4%, а годовая инфляция ускорилась до 5,2% с 5% в январе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в среду.

Инфляция с начала года достигла 1,5%. В феврале 2018 года цены выросли на 0,2%, напоминает статистическое ведомство.

По данным Росстата, в феврале в девяти субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,8% и более. Особенно заметно цены увеличились в Чукотском автономном округе — на 2% в результате подорожания продуктов питания на 4%.

В Москве инфляция в феврале составила 0,5% (с начала года —1,6%), в Санкт-Петербурге — 0,4% (с начала года — 1,5%).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что годовая инфляция в России достигнет 5,5—6% к концу I квартала 2019 года, а затем начнет снижаться.