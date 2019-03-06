Снизить ставку можно в рамках опции «Управляй ставкой» при подключении пакета услуг «Кредитные возможности», для этого необходимо совершать покупки с использованием карт Севергазбанка. Подключить опцию можно при наличии положительной кредитной истории, отсутствии реструктурированных кредитов и просроченной задолженности. С момента получения кредита/предыдущего снижения процентной ставки должно пройти шесть полных календарных месяцев.

Размер снижения процентной ставки зависит от объема совершаемых операций по банковской карте (за выпуск карты комиссия не взимается). При безналичном обороте по карте не менее 25% от первоначальной суммы кредита ставку возможно снизить на 0,2—3,5 процентного пункта, не менее 50% — на 0,3—5 п. п., не менее 100% — на 0,5—7 п. п. При этом процентная ставка не может быть установлена ниже 7,9% годовых.

Стоимость подключения пакета услуг — 900 рублей в момент получения кредита и 1 250 рублей после даты заключения кредитного договора.

«Пакет «Кредитные возможности» подключается по всем кредитным продуктам, за исключением кредитов в форме овердрафт, овердрафт с льготным периодом кредитования, ипотечных продуктов, кредитов, которые предоставляются на срок свыше семи лет, автокредитов с государственным субсидированием. Также в рамках данного пакета доступны опции — «Кредитные каникулы» и «Пропусти платеж», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.