Микрозаймы на подарки нельзя отнести к категории полностью погашаемых, так как решение об оформлении займа на такие цели необдуманно и в 40% случаев принимается под влиянием эмоций, заявил РИА Новости директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

«В отличие от ипотеки, автокредитов и других целевых займов, ссуды на подарки нельзя отнести к категории стопроцентно погашаемых. В 40% случаев решение об оформлении кредита или займа на покупку подарка принимается под влиянием эмоций, однако праздник проходит, а долг остается, и он никуда не исчезнет», — указал Воронин.

По мнению главы НАПКА, между целью кредита и его обслуживанием есть некоторая взаимосвязь. Например, клиент, взявший ипотеку, как правило, рассчитывает свой доход, своевременно его погашает, а в случае невозможности совершить платеж старается быстро решить проблему, не скрываясь от кредитора, пояснил Воронин. «Ему есть что терять: единственное жилье, в котором он проживает», — отметил Воронин.

Поэтому, оформляя ссуду, всегда стоит помнить, что заемные средства стоит брать на необходимые нужды, рекомендует глава НАПКА. «Здоровье, образование, покупки первостепенной важности, избегая трат, которые не по карману и которые станут бременем для семейного бюджета. Иначе невыплаченный за подарок долг создаст еще больше проблем в будущем», — резюмировал он.