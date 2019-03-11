Несмотря на усиление санкционной риторики в отношении России, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной: доходности облигаций федерального займа в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям I квартала 2018 года. На эти тенденции указывает ЦБ в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

Как уточняется, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии выросла за февраль с 24,4% до 25,5% в общем объеме рынка ОФЗ.

Девалютизация активов и пассивов банковского сектора проходит в целом умеренными и сбалансированными темпами, указано также в обзоре. Доля валютной части баланса с учетом курсовой поправки находится на минимальных уровнях за длительный период.

«Ускорение роста валютных пассивов в последние месяцы позволило банкам сформировать «подушку» валютной ликвидности и не привело к возникновению существенных дисбалансов в банковском секторе», — констатируют в ЦБ.

В этой связи там сообщают, что, в частности, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте сокращался в апреле — октябре 2018 года под влиянием санкционных рисков, но с ноября возобновился приток. За декабрь 2018 года — январь 2019-го рост объема вкладов физлиц в иностранной валюте составил 3,6 млрд долларов на фоне повышения ставок по валютным вкладам в отдельных банках. В структуре прироста преобладали краткосрочные вклады. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов за последние полгода возросла с 20,5% до 21,5% (с устранением курсовой переоценки — с 21,3% до 21,5%).

Рост объема средств организаций на расчетных и прочих счетах за период с 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019-го составил 5,9 млрд долларов и происходил в условиях репатриации экспортной выручки в конце прошлого — начале текущего года на фоне возросших цен на нефть.

Рост валютных активов в декабре-2018 — январе-2019 составил 9,4 млрд долларов и был обусловлен в основном ростом остатков на корреспондентских и депозитных счетах в кредитных организациях.



В Центробанке также напоминают, что в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов ожидается отказ от ставки LIBOR к концу 2021 года. «В связи с этим участникам российского рынка производных финансовых инструментов целесообразно внести в действующие контракты изменения, позволяющие им использовать вместо LIBOR иные индикативные ставки», — подчеркивает регулятор.