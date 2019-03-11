Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и ЦБ в прошлом году пресек работу 27 «теневых площадок». Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег — порядка 245 миллиардов рублей», — сказал Чиханчин на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По его словам, «растет законопослушность финансовых организаций, которые участвуют в антиотмывочной системе». «Мы на сегодняшний день можем сказать, что порядка 80% финансовых организаций исполняют требования закона очень хорошо. И, соответственно, растет количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают [об операциях, подлежащих обязательному контролю]», — подчеркнул глава Росфинмониторинга.