Теневой оборот наличных смещается из банковского сектора в торговый, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Хотелось бы отметить, что теневой оборот наличных все равно присутствует и остается, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор», — сказал он.

По словам главы Росфинмониторинга, «крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя».

«Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении. Это большая проблема, и есть ваше поручение как раз разобраться с этим», — отметил Чиханчин.