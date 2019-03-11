Пакет законопроектов, которые создадут правовую основу для работы финансового маркетплейса, будет принят в мае — июне. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая в рамках форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.

«Законопроект получился сложным, очень много замечаний, предложений. Скорее всего, в начале апреля, надеюсь, мы его в первом чтении примем, но второе и третье — уже после пасхальных каникул — май — июнь», — сказал Аксаков.

Согласно первоначальному плану Центробанка, рабочую версию маркетплейса планировалось запустить 15 февраля. Однако в конце прошлого года регулятор сообщил, что платформа будет запущена с опозданием. В качестве причины была указана необходимость доработки законопроекта.