Для Банка России пока не очевидно, достаточно ли было двух раундов повышения ключевой ставки в прошлом году. Об этом журналистам заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.

«Пока не очевидно», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста. По словам Юдаевой, регулятор готовит новый доклад и новый прогноз в преддверии заседания совета директоров.

«Нам надо будет оценить достаточность тех повышений, которые сделаны в прошлом году. Сейчас мы готовим новый прогноз, дополнительно смотрим на все факторы, готовим анализ ситуации», — сказала первый зампред ЦБ.

Банк России повышал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в сентябре и декабре прошлого года. В феврале 2019-го регулятор оставил показатель неизменным — на уровне 7,75% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 22 марта, после него запланирован брифинг председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

