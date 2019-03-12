Банк России 12 марта выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение моста, возведенного над Керченским проливом и соединяющего материковую часть России и полуостров Крым, на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.



Тираж монеты — 2 млн штук.