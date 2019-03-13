Мартовская инфляция будет находиться в диапазоне 0,3—0,4%, сообщается в «Картине инфляции. Март 2019 года», выпущенной Министерством экономического развития.

Годовые темпы инфляции составят 5,2—5,4%. Как оценивает ведомство, во II квартале годовая инфляция может сохраниться на уровне 5,4%.

«По оценке, годовая инфляция может сохраняться на уровне около 5,4% год к году в марте – мае, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — говорится в сообщении.