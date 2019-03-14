Задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями по итогам 2018 года достигла 39,403 млрд рублей. На конец января 2019 года этот показатель находился на отметке 39,88 млрд рублей, демонстрируя дальнейший рост. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как следует из подсчитанных показателей, задолженность перед МФО за 2018 год выросла почти на 56% — на конец 2017-го объем задолженности составлял 25,337 млрд рублей против 39,403 млрд по итогам 2018-го.

Прирост количества займов за 2018 год примерно совпадает с ростом их объемов. Так, за 2018 год их количество выросло на 55% — с 2,15 млн до 3,32 млн займов.

Однако за январь 2019 года рост объема долгов и рост количества займов расходятся: количество займов выросло на 0,4%, а сумма займов — на 1,2%.

