Центральный банк России разработал новые требования к формированию резервов по займам для микрофинансовых компаний. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Предполагается, что новые требования позволят не только более эффективно хеджировать риски невозврата займов, но и станут для МФО новым этапом введения стимулирующего регулирования предпринимательского финансирования», — говорится в сообщении.

В проекте указания, в частности, предусмотрены пониженные минимальные ставки резервирования по займам, выданным представителям малого и среднего бизнеса и обеспеченным государственной или муниципальной гарантией в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Предусмотрена льготная ставка резервирования по ипотеке в случае, если сумма задолженности не превышает 70% от оценочной стоимости недвижимого имущества (по аналогии с кредитными организациями).

Проектом также установлены случаи, при которых минимальная ставка резервирования увеличивается не менее чем на 10 п. п. от минимально установленных ставок (аннулирование лицензии заемщика, исключение заемщика из реестра, достижение продолжительности просроченных платежей 180 дней в совокупности в течение года, приобретение ранее уступленного договора займа), а также случаи, при наступлении которых минимальная ставка резервирования будет составлять 99% (отсутствие документов, подтверждающих факт заключения договора займа или факт приобретения требований по договору займа, признание заемщика несостоятельным (банкротом), применение в отношении заемщика процедур банкротства или нахождение заемщика — юридического лица в стадии ликвидации).

Устанавливаются виды залогов, которые не могут считаться обеспечением, и события, при наступлении которых обеспечение не может учитываться при формировании резервов по займам. Кроме того, вводится понятие «качественный залог», под которым понимается залог, стоимость которого больше суммы займа или равна ей.