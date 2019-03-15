Хабаровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за рекламу банковских услуг по телефону — нарушение статьи 18 федерального закона «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

«В адрес Хабаровского УФАС поступило заявление гражданина о рекламном звонке на его номер телефона с предложением оказания банковских услуг. Заявитель согласие на получение информации о банковских услугах не давал, о чем сразу же поставил в известность представителя банка», — говорится в сообщении.

Изучив материалы дела (аудиозапись телефонного звонка, детализацию выписки звонков, документы, представленные банком), комиссия Хабаровского УФАС установила, что согласие абонента на получение рекламы от «Восточного» отсутствует.

Статья 18 федерального закона «О рекламе» указывает, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, отмечают в службе.