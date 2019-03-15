На оплату товаров и услуг в 2018 году пришлось 76% от общего числа трансакций по картам. Об этом сообщает в своем пресс-релизе Центробанк России.

Переводы с карты на карту составили 14%, опередив операции по получению наличных средств – 10%, отмечает регулятор.

Однако, уточняет ЦБ, по объему операций переводы с карты на карту стали абсолютными лидерами — таких переводов было совершено на 27,4 трлн рублей. Товаров и услуг граждане оплатили картами на 21 трлн рублей.

«Таким образом, общий объем безналичных операций – более 48 трлн рублей — почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей)», — комментирует регулятор.

В прошедшем году сохранилась тенденция к росту числа активных карт, по которым была проведена хотя бы одна операция. Их количество увеличилось почти на 22 млн и составило более 180 млн карт. При этом доля таких карт в общем объеме эмиссии достигла 66%.