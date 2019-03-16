Судебные приставы города Кирова взыскали с должника денежные средства, которые он заработал на операциях с виртуальной валютой. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району № 1 Кирова в УФССП России по Кировской области в отношении должника находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двоих детей.



«В ходе направления запросов в регистрирующие органы и кредитные организации были установлены банковские счета, на которых должник хранил денежные средства, которые получил в ходе операций в Интернете. Кировчанину удалось заработать около 800 тыс. рублей на операциях с виртуальной валютой», — говорится в сообщении ведомства.

На денежные средства судебный пристав обратил взыскание, сумма задолженности в размере чуть более 600 тыс. рублей была перечислена на содержание несовершеннолетних и в счет погашения исполнительского сбора.