Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Русская корона» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1999), следует из материалов регулятора.



«В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Русская корона» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13 февраля 2019 года № 455) на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 1. Отозвать лицензии от 4 декабря 2015 года СИ № 1999 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 4 декабря 2015 года СЛ № 1999 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Русская корона», — говорится в приказе за подписью заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.