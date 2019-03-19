Основная часть сомнительных операций в 2018 году проводилась в РФ компаниями строительного сектора и сферы услуг. Такая оценка Банка России приводится в сообщении его пресс-службы.

Информация регулятора о секторах экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций, по итогам года публикуется впервые, она подготовлена на основе информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

«Основная часть таких сомнительных операций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (охрана, клининг, реклама — 21%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Росфинмониторинге до этого также констатировали, что строительный сектор остается основным потребителем теневых финансовых услуг.

В целом «рейтинг» отраслей, формировавших спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году , выглядит, по оценке Центробанка, так:

строительный сектор — 29%;

услуги (кроме логистики) — 22%;

оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения и товарами народного потребления — по 16%;

производство — 12%;

логистические услуги — 4%;

прочее — 1%.

Ранее ЦБ отметил сокращение объема сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году, указав при этом на усиление перетока объемов незаконной обналички в небанковский сектор. Это отразилось на росте объема транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьюторами.