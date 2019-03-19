Доля россиян, уверенных, что реформы, начатые в 1992 году правительством Егора Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику РФ, выросла до 44% с 23% в 2010 году. По их мнению, команда Гайдара сознательно разрушала экономику России и добилась в этом больших успехов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ ).



Треть россиян (32%) утверждают, что Гайдар и его команда действовали в правильном направлении, но не смогли добиться поставленных целей. Еще 15% участников опроса полагают, что реформы были необходимы, хотя и болезненны. Каждый десятый респондент полагает, что в реформах не было необходимости.

О том, что реформы оказали положительное влияние, сказали лишь 1% россиян.

Согласно исследованию, сейчас экономист-реформатор 1990-х годов в первую очередь вызывает у россиян безразличие (31%). Кроме того, 19% сказали о недоверии к нему, 18% — о разочаровании, 13% выразили антипатию, а 11% — осуждение.