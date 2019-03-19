Цель игры — рассказать ребенку, как грамотно обращаться с деньгами, планировать и копить на свои цели, а также избегать рисков

Центробанк выпустил игру по финансовой грамотности для детей — «Тайна потерянной копилки» , сообщил регулятор в своем Twitter-аккаунте.

Как уточняется на информационно-просветительском портале ЦБ по финграмотности, это веб-игра для детей от шести лет, но будет интересна также подросткам и взрослым.

«Цель игры — рассказать ребенку, как грамотно обращаться с деньгами, планировать и копить на свои цели, а также избегать рисков. Чтобы дети лучше понимали тему и были вовлечены в нее, обучение проходит в формате захватывающей игры: ребенку нужно спасти накопления героев от мошенников и злого колдуна», — отмечается в сообщении на сайте Fincult.info.

Вышла игра «Тайна потерянной копилки», которая поможет обучить детей основам финансовой грамотности: https://t.co/ttUjHzY3fk

— Банк России (@bank_of_russia) 19 марта 2019 г.