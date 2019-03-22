Центробанк РФ отмечает риски, связанные с волатильностью на мировых товарных и финансовых рынках. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.



«Сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными», — говорится в сообщении.

Регулятор также указывает, что снизились краткосрочные проинфляционные риски. «В части внутренних условий уменьшились риски вторичных эффектов повышения НДС и повышенного роста цен на отдельные продовольственные товары. В части внешних условий пересмотр траектории процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками», — сообщает ЦБ РФ.